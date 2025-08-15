Carlos Lippe

Faleceu em 15/08/2025 com 93 anos. Deixa a esposa Yara Simões Cação Lippe, os filhos Christiane, Suleima e Carlos Augusto, a nora Elenita e o genro Nilson. Deixa ainda os netos Bruno, Daniela, Letícia e Alice e o bisneto Bento. O velório será no Terra Branca hoje (15/08), das 19h às 22h e amanhã (16/08), a partir das 7h. O enterro está marcado para as 11h30.