Bauru: preso homem que agrediu mulher com cabeçadas durante roubo

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, nesta quinta-feira (14), um homem suspeito de agredir uma mulher de 37 anos com cabeçadas durante roubo ocorrido na cidade no último dia 9 de maio, na Vila Universitária.
Na ocasião, a vítima foi abordada por desconhecido por volta das 22h, quando caminhava por uma rua no bairro, e, além de receber cabeçadas, foi jogada no chão e teve o aparelho celular roubado. Ela foi socorrida e, segundo a polícia, por sorte, sofreu apenas lesões leves.
Investigações realizadas pela especializada revelaram que o autor do crime seria J.D.O.P., de 21 anos, com antecedentes por furtos e roubos. A Polícia Civil representou à Justiça pela prisão temporária do investigado e ele foi preso nesta quinta, ficando à disposição da Justiça.
Outra prisão
No mesmo dia, policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Deic de Bauru prenderam em um conjunto de apartamentos na cidade um homem de 38 anos condenado a pena de 4 anos e 5 meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de roubo.
No endereço, as equipes localizaram 17 cartuchos íntegros de munição calibre 9 milímetros. Além do cumprimento do mandado de prisão pela sentença condenatória, o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição de calibre restrito.