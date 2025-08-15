Edital de concessão do esgoto de Bauru é republicado 

Com as mudanças exigidas pelo Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP), o edital de concessão do esgoto foi republicado nesta sexta-feira (15), em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM). Na concorrência pública para a outorga para a exploração dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários pelo prazo de 30 anos foi mantida a contratação da melhor proposta, em razão do critério de "menor valor de tarifa".

As propostas deverão ser entregues à Secretaria da Administração até as 9h do dia 22 de setembro. Há um mês, em votação unânime, o plenário do TCE determinou mais uma vez mudanças sobre o edital da Prefeitura de Bauru para a concessão do sistema de esgoto à iniciativa privada. Na ocasião, determinou que o estudo de viabilidade fosse atualizado.

A decisão, assinada pelo conselheiro Renato Martins Costa e acatada pelos demais membros do TCE, foi o segundo revés da administração no âmbito da concessão que o governo Suéllen Rosim (PSD) tenta viabilizar desde o ano passado.