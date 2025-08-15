Jaú celebra 172 anos com desfile e missa

Nesta sexta-feira (15), Jaú (47 quilômetros de Bauru) celebra 172 anos com desfile cívico organizado pela prefeitura, por meio de parceria entre as Secretarias de Cultura e Turismo e Educação, que reunirá, na Praça da República (Jardim de Baixo), a partir das 8h30, alunos de escolas e integrantes de grupos culturais e instituições da cidade.
"O tema deste ano, 'Jahu - História, Cultura e Orgulho de Ser Jauense', reflete toda a essência e o amor por nossa cidade. Será uma oportunidade única de reviver momentos marcantes, valorizar nossas tradições e celebrar a identidade que faz de Jaú um lugar tão especial", ressalta a administração, por meio de nota.
Às 17h, uma missa será celebrada pelo bispo diocesano dom Francisco Carlos da Silva na Catedral Nossa Senhora do Patrocínio, no Centro. "Essa ocasião especial é uma oportunidade única de fortalecer nossa fé, refletir sobre nossa história e agradecer por tudo o que Jaú representa em nossas vidas", diz o Executivo.
Para comemorar o aniversário do município, a Expo Jahu receberá nesta sexta os shows de Pedro Sampaio, Luiz Miguel & Daniel e Divertidamente, com entrada gratuita. No sábado (16), quem se apresenta é o cantor Alexandre Pires, com cobrança de portaria. No domingo (17), a cantora Simone Mendes fará show gratuito.
Documentário
Para celebrar o aniversário de Jaú, nesta sexta, a TV Câmara Jahu apresenta o documentário especial "Frei Galvão - O Primeiro Santo Brasileiro". A exibição será às 12h, com reprise às 19h, nos canais da emissora - 34.2 (sinal aberto digital) e 10 (operadora Claro/NET) - e na Internet, pelo link youtube.com/tvcamjau .
A produção da TV Câmara traz detalhes da vida e obra de Antônio de Sant'Anna Galvão, primeiro santo nascido no Brasil, canonizado pelo Papa Bento XVI em 2007, e resgata a ligação de Frei Galvão com o Distrito de Potunduva, às margens do rio Tietê, onde ele teria manifestado dom extraordinário da bilocação.