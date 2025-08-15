Jaú celebra 172 anos com desfile e missa

Nesta sexta-feira (15), Jaú (47 quilômetros de Bauru) celebra 172 anos com desfile cívico organizado pela prefeitura, por meio de parceria entre as Secretarias de Cultura e Turismo e Educação, que reunirá, na Praça da República (Jardim de Baixo), a partir das 8h30, alunos de escolas e integrantes de grupos culturais e instituições da cidade.

"O tema deste ano, 'Jahu - História, Cultura e Orgulho de Ser Jauense', reflete toda a essência e o amor por nossa cidade. Será uma oportunidade única de reviver momentos marcantes, valorizar nossas tradições e celebrar a identidade que faz de Jaú um lugar tão especial", ressalta a administração, por meio de nota.

Às 17h, uma missa será celebrada pelo bispo diocesano dom Francisco Carlos da Silva na Catedral Nossa Senhora do Patrocínio, no Centro. "Essa ocasião especial é uma oportunidade única de fortalecer nossa fé, refletir sobre nossa história e agradecer por tudo o que Jaú representa em nossas vidas", diz o Executivo.