Unidades de saúde enfrentam a falta de itens básicos

A falta de itens básicos nas unidades de saúde de Bauru, afetando até mesmo a rotina interna de servidores, voltou a chamar a atenção nesta semana. Na última terça-feira (12), circulou nas redes sociais a foto de um aviso afixado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bela Vista, em área restrita a funcionários, com pedido de doações de pó de café ou contribuições em dinheiro para suprir a ausência do produto. Conforme o Jornal da Cidade apurou, a situação ocorre em diversos serviços de saúde e também em escolas municipais.

Ainda na terça, o vereador Júnior Lokadora esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ipiranga e denunciou, em vídeo publicado em suas redes, a ausência de sabonete e detergente líquidos para uso dos profissionais de saúde. Em nota, a Prefeitura de Bauru confirmou a falta dos itens e acrescentou que o processo licitatório para aquisição do pó de café fornecido aos servidores municipais, realizado pela Secretaria Municipal da Administração, está em andamento, em fase de análise de amostras e documentos.

Com relação ao sabonete líquido para lavagem das mãos, informou que o material foi entregue na terça-feira pela empresa contratada e já está sendo distribuído nas unidades de saúde. "Quanto ao detergente líquido, a empresa fornecedora foi notificada sobre o atraso e comunicou que a entrega deve ser realizada nesta semana", finaliza.