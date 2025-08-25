25 anos que você, minha mãe Celina, partiu

Há 25 anos, em 11 de agosto de 2000, minha mãe Celina partiu deste plano terrestre para um outro plano espiritual. Mãe e pai, exerceu as duas funções até o final de sua vida. Meu pai faleceu aos 33 anos, e deixou um legado de 3 filhos - Paulo, Carlos e Celina Elizabeth, respectivamente 4 anos, 3 anos e 1 ano. Alfaiate que era meu pai, deixou uma aposentadoria irrisória para o sustento dos 3 rebentos.

Minha mãe não teve outra alternativa senão mudar-se para a casa dos pais, Antonio Alves Filho e Carminda Ribeiro Alves, pois filha única, viu-se na contingência de pedir ajuda aos pais. Só que, empreendedora que era, arregaçou as mangas e bora trabalhar.

Com a formação técnica de Datilografia e Estenografia que havia conseguido em São Paul,o no Departamento Técnico de Especialização em matérias técnicas, solicitou ao pai Antonio Alves Filho que lhe emprestasse uma máquina de escrever para ela iniciar o seu trabalho. Pois, na época, a Datilografia era exigida em todos os concursos: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Cartórios, Escritórios de Contabilidade, e era eliminatória: ou se datilografava 40 palavras perfeitamente por minuto ou estava eliminado.