Inteligência Artificial e Recursos Humanos: ameaça ou Aliada?

A inteligência artificial (IA) já está presente em muitos setores, inclusive no RH, onde tem sido usada para acelerar processos como triagem de currículos, análise de dados e apoio em decisões. Mas, com esse avanço, surge uma dúvida: a IA veio para ajudar ou para substituir os profissionais de Recursos Humanos?
A verdade é que a IA traz várias vantagens. Ela consegue organizar informações, identificar padrões e até prever comportamentos futuros com base em dados. Isso facilita o trabalho, economiza tempo e aumenta a produtividade. Por exemplo, um sistema com IA pode filtrar centenas de currículos em segundos, apontando os candidatos mais compatíveis com uma vaga.
Por outro lado, a tecnologia ainda não consegue lidar com tudo. O RH não trabalha só com dados, mas com pessoas. E pessoas são cheias de emoções, conflitos, histórias e contextos que exigem empatia, sensibilidade e escuta — qualidades humanas que nenhuma máquina possui.
Segundo Silva e Costa (2020), na Revista Brasileira de Gestão e Inovação, "a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta complementar ao trabalho humano, jamais como substituta, pois não possui a capacidade de interpretar contextos complexos e subjetivos que envolvem relações interpessoais no ambiente de trabalho".
Por isso, é importante entender que a IA não deve ser vista como inimiga, mas como uma aliada que pode ajudar — desde que usada com responsabilidade e equilíbrio. Enquanto a IA cuida de tarefas técnicas, o profissional de RH pode focar no que realmente importa: cuidar das pessoas, desenvolver talentos, fortalecer a cultura da empresa e promover um ambiente saudável. O futuro do RH é cada vez mais digital, mas o lado humano continua sendo insubstituível. A chave está em unir o melhor da tecnologia com o melhor das pessoas.