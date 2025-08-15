Inteligência Artificial e Recursos Humanos: ameaça ou Aliada?

A inteligência artificial (IA) já está presente em muitos setores, inclusive no RH, onde tem sido usada para acelerar processos como triagem de currículos, análise de dados e apoio em decisões. Mas, com esse avanço, surge uma dúvida: a IA veio para ajudar ou para substituir os profissionais de Recursos Humanos?

A verdade é que a IA traz várias vantagens. Ela consegue organizar informações, identificar padrões e até prever comportamentos futuros com base em dados. Isso facilita o trabalho, economiza tempo e aumenta a produtividade. Por exemplo, um sistema com IA pode filtrar centenas de currículos em segundos, apontando os candidatos mais compatíveis com uma vaga.

Por outro lado, a tecnologia ainda não consegue lidar com tudo. O RH não trabalha só com dados, mas com pessoas. E pessoas são cheias de emoções, conflitos, histórias e contextos que exigem empatia, sensibilidade e escuta — qualidades humanas que nenhuma máquina possui.