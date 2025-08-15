Entrelinhas

A Prefeitura Municipal decidiu prorrogar o contrato assinado com a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino da Pesquisa do Direito (Fadep) cujo objeto envolve a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e da estrutura administrativa da Prefeitura de Bauru.

Em vigor desde novembro de 2022, a negociação foi firmada com prazo de dois anos para terminar. Mas os trabalhos até hoje permanecem pendentes de conclusão. O objeto se daria em três etapas: a primeira envolvia um "diagnóstico" sobre o cenário atual; a segunda, a entrega do PCCS e a terceira, por sua vez, a revisão do organograma.

Contexto

O diagnóstico foi concluído há tempos. O PCCS ficou a ver navios ao passo que a administração, quando os prazos já caminhavam para se esgotar, pediu que fosse priorizada a terceira etapa em detrimento da segunda para "salvar" cargos declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).