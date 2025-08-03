3º Prêmio de Responsabilidade Social da Wise Madness

Foi realizado nesta quarta-feira (13), no Alameda Hall, o tradicional Jantar em Prol da Ação Social, promovido pela Wise Madness. O evento chegou a sua terceira edição e contou com o apoio de mais de 45 empresas parceiras e teve como objetivo arrecadar recursos para projetos sociais que beneficiam cerca de 1.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Mais do que uma ação beneficente, o jantar reforçou a importância da união entre o setor privado e a sociedade civil na promoção de transformações sociais concretas. Todo o valor líquido arrecadado será destinado diretamente aos projetos mantidos pela organização.

Durante a noite, também foi entregue o Prêmio Responsabilidade Social, criado em 2023 após uma mentoria com o Banco BTG. A premiação reconhece empresas e empresários que integram a responsabilidade social em suas práticas e cultura organizacional, tornando-se exemplos de como o mundo corporativo pode gerar impacto positivo e duradouro na sociedade.