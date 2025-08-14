Campanha da Unimed Bauru arrecada 5 toneladas de donativos

A Campanha do Agasalho 2025 da Unimed Bauru foi encerrada oficialmente no dia 25 de julho, com um saldo expressivo de solidariedade. Mais de 5 toneladas de donativos foram arrecadadas, incluindo agasalhos, calçados, cobertores e até ração para cães e gatos, beneficiando diretamente mais de 15 entidades sociais de Bauru.

Na noite desta quarta-feira (13), as equipes que mais se destacaram na mobilização interna foram homenageadas em uma cerimônia no Alameda Rodoserv. O destaque da campanha ficou por conta dos colaboradores da cooperativa, que arrecadaram sozinhos mais de 4,6 toneladas por meio de uma gincana solidária.

As equipes premiadas foram: Abraço Quente (1º lugar), Esquadrão Solidário (2º lugar) e Time Cachecol (3º lugar). O espírito de união e empatia marcou toda a ação, reforçando o papel da Unimed Bauru no apoio a causas sociais e no fortalecimento da rede de solidariedade local.