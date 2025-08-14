14 de agosto de 2025
NA PRAÇA RUI BARBOSA

Primeira-dama do Estado visita em Bauru programa para capacitar

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Cássia Peres
Cristiane Freitas veio à cidade acompanhar as aulas do sexto ciclo do programa 'Caminho da Capacitação'
Cristiane Freitas veio à cidade acompanhar as aulas do sexto ciclo do programa 'Caminho da Capacitação'

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, anunciou, durante visita às carretas do programa 'Caminho da Capacitação', na manhã desta quinta-feira (14), na praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, que a cidade será um dos polos para a formatura do programa.

Segundo a assessora da primeira-dama Raquel Berti, uma cerimônia será realizada no dia 23 de agosto (sábado) em dois municípios do Estado, entre eles Bauru, para encerrar o sexto ciclo do ensino. Mais informações serão divulgadas em breve. É possível que o governador Tarcísio de Freitas esteja presente.

Além de Bauru, Cristiane também passará, nesta quinta, por Iacanga, Reginópolis e Balbinos, com objetivo de acompanhar as aulas do programa Caminho da Capacitação, que oferecem cursos profissionalizantes gratuitos, com foco na geração de renda e no fortalecimento da autonomia das famílias.

A recepção da presidente reuniu diversas autoridades no local, entre secretários, vereadores, imprensa, membros da sociedade civil com recepção da prefeita Suéllen Rosim (PSD).

O eventou contou com apresentação de dança da Divisão de Ensino às Artes (DEA) de Bauru e da entidade Wise Madness. Cristiane também visitou a escola estadual Dr. Luiz Zuiani, no Parque Paulistano, antes de seguir a agenda na região.

Dança cigana do grupo da Divisão do Ensino às Artes (DEA) de Bauru (foto: Cássia Peres)

Grupo Wide Madness (foto: Cássia Peres)

Parlamentares se reuniram no local (Foto: Cássia Peres)

Cadastrados no programa e autoridades se reúnem (Foto: Cássia Peres)

Curso de imagem pessoal do 'Caminho da Capacitação' (Foto: Cássia Peres)

Praça Rui Barbosa recebeu movimentação durante a manhã (Foto: Cássia Peres)

