14 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PREVISÃO

Bauru segue fria, com umidade preocupante e calor só em setembro

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mapa do Inmet coloca Bauru na zona amarela, de perigo potencial de baixa umidade
Mapa do Inmet coloca Bauru na zona amarela, de perigo potencial de baixa umidade

O inverno de 2025 em Bauru e região continua marcado por frio contínuo e bem definido, sem picos de altas temperaturas como os registrados nos últimos anos na Cidade Sem Limites. E os bauruenses que estão sentindo falta do calor terão que ter paciência até 22 de setembro, quando começa a primavera, informa o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) de Bauru, que prevê até este domingo (17) dias nublados, mas sem chuva. A temperatura mínima registrada nesta quinta (14) foi de 12 graus, às 6h55. Para os próximos dias, os termômetros devem ficar na casa dos 11 graus de manhã e no período da noite, com cerca de 30 graus no meio da tarde.

Como o IPMet está com os sensores de umidade relativa do ar quebrados desde o início do ano, é o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quem emite um alerta para índices preocupantes, que devem variar entre 20% e 35% nos próximos dias.

O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que a umidade fique entre 50% e 60%. Quando os índices variam entre 21% e 30%, a situação já é considerada de atenção, exigindo cuidados para evitar problemas respiratórios.

Esse inverno “regular” em Bauru ocorre porque a estação gelada não está sendo impactada pelos fenômenos El Niño e La Niña, segundo o Inmet. Isso caracteriza um padrão climático de neutralidade, frisa o órgão.

Desde 20 de junho, quem vive na região central do Estado de São Paulo tem de se agasalhar para não passar frio.

Os fenômenos

El Niño e La Niña são fenômenos climáticos naturais que ocorrem no Oceano Pacífico tropical, afetando o tempo em várias partes do mundo. El Niño refere-se ao aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, enquanto La Niña é o oposto, caracterizado pelo resfriamento dessas águas. A presença de ambos influencia diretamente a regularidade das estações do ano no Brasil.

Previsão do tempo

Para esta quinta-feira (14), segundo o IPMet, uma massa de ar seco mantém o tempo estável no interior do estado de São Paulo. Contudo, a passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral paulista, aumenta a nebulosidade e provoca chuvas isoladas na região leste, principalmente no litoral. As temperaturas estão em gradativa elevação.

De sexta (15) a domingo (17), a frente fria afasta-se do litoral paulista, mas a circulação de ventos associada ao sistema de alta pressão pós-frontal mantém a região leste com muita nebulosidade e sujeita a chuvas fracas e isoladas. As demais regiões do estado, inclusive Bauru, permanecem com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários