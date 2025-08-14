Bauru segue fria, com umidade preocupante e calor só em setembro

O inverno de 2025 em Bauru e região continua marcado por frio contínuo e bem definido, sem picos de altas temperaturas como os registrados nos últimos anos na Cidade Sem Limites. E os bauruenses que estão sentindo falta do calor terão que ter paciência até 22 de setembro, quando começa a primavera, informa o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) de Bauru, que prevê até este domingo (17) dias nublados, mas sem chuva. A temperatura mínima registrada nesta quinta (14) foi de 12 graus, às 6h55. Para os próximos dias, os termômetros devem ficar na casa dos 11 graus de manhã e no período da noite, com cerca de 30 graus no meio da tarde.
Como o IPMet está com os sensores de umidade relativa do ar quebrados desde o início do ano, é o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quem emite um alerta para índices preocupantes, que devem variar entre 20% e 35% nos próximos dias.
O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que a umidade fique entre 50% e 60%. Quando os índices variam entre 21% e 30%, a situação já é considerada de atenção, exigindo cuidados para evitar problemas respiratórios.
Esse inverno “regular” em Bauru ocorre porque a estação gelada não está sendo impactada pelos fenômenos El Niño e La Niña, segundo o Inmet. Isso caracteriza um padrão climático de neutralidade, frisa o órgão.
Desde 20 de junho, quem vive na região central do Estado de São Paulo tem de se agasalhar para não passar frio.
Os fenômenos
El Niño e La Niña são fenômenos climáticos naturais que ocorrem no Oceano Pacífico tropical, afetando o tempo em várias partes do mundo. El Niño refere-se ao aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, enquanto La Niña é o oposto, caracterizado pelo resfriamento dessas águas. A presença de ambos influencia diretamente a regularidade das estações do ano no Brasil.
Previsão do tempo
Para esta quinta-feira (14), segundo o IPMet, uma massa de ar seco mantém o tempo estável no interior do estado de São Paulo. Contudo, a passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral paulista, aumenta a nebulosidade e provoca chuvas isoladas na região leste, principalmente no litoral. As temperaturas estão em gradativa elevação.
De sexta (15) a domingo (17), a frente fria afasta-se do litoral paulista, mas a circulação de ventos associada ao sistema de alta pressão pós-frontal mantém a região leste com muita nebulosidade e sujeita a chuvas fracas e isoladas. As demais regiões do estado, inclusive Bauru, permanecem com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva.