Bauru segue fria, com umidade preocupante e calor só em setembro

O inverno de 2025 em Bauru e região continua marcado por frio contínuo e bem definido, sem picos de altas temperaturas como os registrados nos últimos anos na Cidade Sem Limites. E os bauruenses que estão sentindo falta do calor terão que ter paciência até 22 de setembro, quando começa a primavera, informa o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) de Bauru, que prevê até este domingo (17) dias nublados, mas sem chuva. A temperatura mínima registrada nesta quinta (14) foi de 12 graus, às 6h55. Para os próximos dias, os termômetros devem ficar na casa dos 11 graus de manhã e no período da noite, com cerca de 30 graus no meio da tarde.

Como o IPMet está com os sensores de umidade relativa do ar quebrados desde o início do ano, é o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quem emite um alerta para índices preocupantes, que devem variar entre 20% e 35% nos próximos dias.

O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que a umidade fique entre 50% e 60%. Quando os índices variam entre 21% e 30%, a situação já é considerada de atenção, exigindo cuidados para evitar problemas respiratórios.