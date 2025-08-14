Baep prende dois homens com arma de fogo e munições em Bauru

Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam dois homens no bairro Nova Bauru por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (13), quando a dupla estava a bordo de um Fiat Palio branco estacionado em frente a uma residência. O nome da rua não foi divulgado.

Segundo informações da corporação, por volta das 18h30, uma das viaturas do batalhão avistou o veículo parado. Ao se aproximarem, um dos suspeitos correu para dentro de sua casa, mas foi detido ainda na garagem. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas.

Ainda de acordo com o Baep, o outro homem, que permaneceu no veículo, também foi abordado. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram em sua posse uma caixa contendo 39 munições calibre .38, igualmente intactas.