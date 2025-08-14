'Eixos verticais' abririam desenvolvimento na cidade, diz Xaides

Uma série de projetos de iniciativa popular (PIP) elaborados pelo arquiteto e professor José Xaides (PDT) prevê uma Bauru que, para ele, vai além daquela discutida até agora durante as reuniões do Plano Diretor Participativo, a cujo quadro de delegados (representantes eleitos) o profissional pertence.

Nos últimos meses, Xaides elaborou propostas a partir de levantamentos feitos com moradores de várias regiões do município e apresentou todas elas tanto à Câmara como à Prefeitura de Bauru. O instrumento do PIP é um dos pilares do Estatuto da Cidade, norma que regulamenta a política urbana prevista na Constituição.

Um dos focos dos levantamentos envolve aproveitar eixo ferroviário e da avenida Nações Unidas - do Zoológico à Nações Norte - como vetores de desenvolvimento de Bauru.