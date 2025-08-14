Presidente do Fundo Social paulista visita Bauru e região hoje

Nesta quinta-feira (14), a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, visita os municípios de Bauru, Iacanga, Reginópolis e Balbinos para acompanhar as aulas do programa Caminho da Capacitação, que chega ao seu sexto ciclo.
As atividades ocorrem nas carretas do Fundo Social instaladas nas cidades, oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos com foco na geração de renda e no fortalecimento da autonomia das famílias.
Em Bauru, Cristiane visita, às 9h, as carretas de Soldagem e Imagem Pessoal, na Praça Rui Barbosa. Em Iacanga, a partir das 13h35, ela estará na carreta de Confecção Industrial, no Lago Municipal.
A partir das 16h30, em Reginópolis, acompanha as atividades da carreta de Pet na Praça Hilário Spuri Jorges. Em Balbinos, às 17h40, a visita será na carreta de Imagem Pessoal, na Praça da Matriz.
Mais informações sobre o programa: www.caminhosdacapacitacao.sp.gov.br