Markinho sugere mais debate sobre proibição de sacolas plásticas

A discussão sobre a lei municipal que obriga estabelecimentos empresariais de Bauru a substituir sacolas plásticas convencionais por biodegradáveis, publicada ontem, nesta página, ganha novas opiniões. O presidente da Câmara Municipal de Bauru, Markinho Souza (MDB), avalia que é preciso muita calma e discussão ampliada com a sociedade antes de se decidir pela aplicação da norma.

Criada em 2010, a lei havia sido derrubada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em novembro de 2011, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucionais leis municipais que regulamentam o tema. Com isso, coube ao TJ a reanálise do seu julgamento, chamada de juízo de retratação, que ocorreu em 7 de fevereiro de 2024, com prazo de um ano para o município se adequar às regras.

"Sou super a favor da proteção do meio ambiente, mas essa legislação, antes de ser aplicada, merece um bom debate - a população utiliza as sacolinhas para descarte de lixo. Se o supermercado deixar de fornecer, o consumidor deverá comprar sacos de lixo para essa finalidade, cuja destinação final será a mesma", afirma Markinho.