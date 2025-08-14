Quantos 'Laudemir' ainda precisarão morrer?

Quantos mais? Essa é a pergunta que insiste em ecoar toda vez que um crime bárbaro no trânsito ocupa as manchetes. Quantos "Laudemir" terão que perder a vida para que os assassinos frios e calculistas sintam o peso real do que fizeram?

Não falamos apenas das mortes brutais, como a do gari que tombou por causa do ego inflamado de um motorista. Falamos também dos atropelamentos seguidos de fuga, das perseguições irracionais por conta de uma ultrapassagem, de uma vaga de estacionamento disputada, ou de um ciclista que ousou ocupar o espaço que lhe é de direito. Pequenos atritos que, em segundos, se transformam em sentenças de morte, movidas por impulsos primitivos mascarados de "defesa da própria razão".

O trânsito, esse campo diário de convivência forçada, expõe mais do que o desrespeito às leis: revela o que cada um carrega por trás do volante. Ali, muitos se sentem blindados pelo metal e pela velocidade, como se fossem senhores da pista e da vida alheia. O problema é que, quando o freio moral falha, o resultado não é um arranhão na lataria, mas um corpo no asfalto.