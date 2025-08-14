14 de agosto de 2025
OPINIÃO

Sobre trânsito na comendador

Por Gilmar Dias |
| Tempo de leitura: 1 min
Sobre o estrangulamento da avenida Comendador José da Silva Martha (JC de ontem), vou informar um fato relevante:

1 - usar como desculpa que a linha férrea impede por legislação a instalação de semáforo naquele trecho pra regular é coisa de gente que não conhece a cidade!

2 - o último trem que passou ali chama-se trem fantasma! Há pelo menos quatro anos, a Rumo -- concessionária responsável pelo trecho -- desativou essa linha!

3 - se ainda há o impedimento legal, é sentar com a operadora ferroviária e conversar. Simples assim!

4 - e não há, a curto prazo, qualquer possibilidade da operação ferroviária retornar naquele trecho porque Rumo devolveu a União a concessão da chamada Malha Oeste.

