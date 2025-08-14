Sobre trânsito na comendador

Sobre o estrangulamento da avenida Comendador José da Silva Martha (JC de ontem), vou informar um fato relevante:

1 - usar como desculpa que a linha férrea impede por legislação a instalação de semáforo naquele trecho pra regular é coisa de gente que não conhece a cidade!

2 - o último trem que passou ali chama-se trem fantasma! Há pelo menos quatro anos, a Rumo -- concessionária responsável pelo trecho -- desativou essa linha!