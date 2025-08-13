14 de agosto de 2025
Logo Sampi
EM LENÇÓIS PAULISTA

Drone flagra a venda de drogas e dupla é detida em ação conjunta

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Operação reuniu equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM)
Operação reuniu equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM)

Lençóis Paulista - Após monitoramento com o uso de drone revelar uma movimentação típica de comércio de drogas no Jardim Ibaté, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), no início da noite desta quarta-feira (13), equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) prenderam um jovem de 26 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos com 147 pinos com cocaína e R$ 40,00 em dinheiro.

Segundo o registro policial, imagens captadas pelo drone mostraram os dois suspeitos fazendo contato com usuários a pé e em veículos, pegando algo na base de uma árvore em uma praça e próximo a uma saída de esgoto, respectivamente, e entregando rapidamente aos compradores. O monitoramento indicou, ainda, que eles ficavam o tempo todo juntos, inclusive revezando uma bicicleta para os deslocamentos.

Os investigados foram abordados e, com cada um deles, foram apreendidos R$ 20,00. Durante as buscas realizadas nos locais onde eles foram visualizados recolhendo objetos para posterior entrega, as equipes localizaram o total de 147 pinos com cocaína. O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de roupas e corrupção de menor e o adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas.

