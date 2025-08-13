Ação conjunta fecha desmanches irregulares na região de Botucatu

Porangaba - A Polícia Civil de Porangaba, na região de Botucatu, em uma ação conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), deflagrou, nesta terça-feira (12), a "Operação Desmanche" com objetivo de coibir desmanche ilegal de veículos no município. Durante a fiscalização, dois estabelecimentos foram flagrados operando de forma irregular. Ambos foram autuados, interditados e tiveram as atividades suspensas até que regularizem sua situação junto aos órgãos competentes.

A ação exige que as empresas adotem controle rigoroso da rastreabilidade das peças, armazenem de forma adequada os componentes e resíduos e implementem medidas ambientais para evitar as contaminações e a proliferação de pragas, como o mosquito aedes aegypti. A operação contou com a participação de agentes do Detran de Sorocaba e de policiais civis dos Setores de Investigações Gerais (SIGs) das Delegacias de Polícia de Itatinga e Porangaba.