JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
CIESP Bauru reúne parceiros do Celebrando a Indústria 2025

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
Diretoria do CIESP Bauru ao lado de patrocinadores e apoiadores do Celebrando a Indústria 2025
Diretoria do CIESP Bauru ao lado de patrocinadores e apoiadores do Celebrando a Indústria 2025

Na noite de terça-feira, dia (12), o auditório do CIESP Bauru recebeu representantes das empresas homenageadas, patrocinadores e apoiadores do Celebrando a Indústria CIESP Bauru 2025. A reunião teve como objetivo alinhar informações, apresentar o conceito da próxima edição do evento e reforçar os laços entre os parceiros que tornam essa celebração possível.

Durante o encontro, foram compartilhados os detalhes da programação, os critérios de reconhecimento às empresas e a importância da participação ativa de todos os envolvidos. Mais do que uma reunião técnica, o momento foi marcado por conexões e troca de experiências entre os principais agentes do setor industrial da região.

O Celebrando a Indústria é uma iniciativa já consolidada no calendário regional, voltada ao reconhecimento de empresas e lideranças que contribuem para o desenvolvimento econômico, a inovação e a geração de empregos na indústria local. Para a edição de 2025, o evento promete ampliar seu alcance e fortalecer ainda mais o protagonismo da indústria paulista.

“A indústria transforma vidas, movimenta a economia e inova todos os dias. Este evento é uma forma de valorizarmos essa força coletiva que impulsiona Bauru e toda a região”, destacou a diretoria do CIESP Bauru durante o encontro.

