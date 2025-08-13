Parabéns, Bauru!

São 129 anos e alguns dias de uma cidade acolhedora para muitos que não nasceram aqui, mas que têm o prazer de usufruir de suas virtudes. Um comércio atraente e prestação de serviços relevantes. Estamos bem servidos de supermercados, boas farmácias. Dois shoppings modernos, diversas faculdades, hospitais e clínicas atuantes, muitas academias de ginásticas, sendo referência nos esportes, como o Noroeste, Bauru Basket, os vôlei do Sesi, ABDA etc.

Pena que a indústria não tenha a mesma amplitude, apesar de estarmos no Centro do Estado de São Paulo, cortada por rodovias, ferrovias, perto do aeroporto e do porto no Rio Tietê. Já o ponto mais caótico da cidade é a falta do tratamento de esgoto que, apesar de pago, estamos sendo mal tratados pelos três últimos gestores na prefeitura, que prometeram e ainda não entregaram essa obra pronta, assim como a reforma da estação ferroviária.

Na política, os seus eleitores são conservadores, praticam 'à direita vou ver', pois os partidos radicais tem bem pouca projeção, então, o que precisamos é selecionar melhor os (as) candidatos (as) a deputado (a) na próxima eleição, para que tenhamos bons representantes nas esferas estadual e federal. Esse é um dos caminhos para se obter um futuro promissor.