Viva o STF!

Num momento com este, quando verdadeiros Traidores da Pátria estão fazendo de tudo e mais um pouco contra nos interesses do país, por sorte, temos uma Suprema Corte, o nosso STF - Supremo Tribunal Federal -, a última instância judicial agindo totalmente dentro das "quatro linhas", ou seja, estritamente dentro do prescrito pela legislação vigente.

Nem quero imaginar como estaria o país hoje se nosso STF estivesse ainda agindo como na época, por exemplo, da Lava jato, quando um juiz paranaense extrapolou todos os preceitos jurídicos e julgava para atender interesses, inclusive externos, totalmente descabidos, tanto que a maioria de suas decisões foram acertadamente revistas. Vivemos um momento muito complicado. Nosso Supremo age dentro da lei, e por causa disso recebe pesadas críticas, algo descabido e perigoso.

Estaríamos no descaminho ao atender interesses estrangeiros e de uma família, essa comprovadamente fora da lei e assim, agindo na contramão de um bom senso e da própria Constituição.