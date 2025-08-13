Viva o STF!

Num momento com este, quando verdadeiros Traidores da Pátria estão fazendo de tudo e mais um pouco contra nos interesses do país, por sorte, temos uma Suprema Corte, o nosso STF - Supremo Tribunal Federal -, a última instância judicial agindo totalmente dentro das "quatro linhas", ou seja, estritamente dentro do prescrito pela legislação vigente.
Nem quero imaginar como estaria o país hoje se nosso STF estivesse ainda agindo como na época, por exemplo, da Lava jato, quando um juiz paranaense extrapolou todos os preceitos jurídicos e julgava para atender interesses, inclusive externos, totalmente descabidos, tanto que a maioria de suas decisões foram acertadamente revistas. Vivemos um momento muito complicado. Nosso Supremo age dentro da lei, e por causa disso recebe pesadas críticas, algo descabido e perigoso.
Estaríamos no descaminho ao atender interesses estrangeiros e de uma família, essa comprovadamente fora da lei e assim, agindo na contramão de um bom senso e da própria Constituição.
Louvo por, neste momento, existir o STF, que põe freio a quem quer fazer da Justiça algo para beneficiar grupos e intenções, não só despropositadas, como criminosas. Sorte a nossa de não termos o STF agindo à serviço de um grupo, como se vê ocorrendo hoje nos Estados Unidos, quando estes se vergam ao imposto por um presidente fora dos padrões e da lei vigente.