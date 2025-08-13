Entrelinhas

RECLAMAÇÃO
Assumir uma secretaria municipal é uma tarefa complexa, que exige do titular, além de habilidade e conhecimentos, tempo para administrar as muitas demandas que se apresentam. Porém, na atual gestão municipal, alguns secretários que vêm de outras cidades têm sido alvos de reclamações, internas e externas, devido ao pouco tempo dedicado ao governo.
JORNADA
De acordo com queixas recebidas pela coluna, alguns não cumprem a jornada normal de uma semana, ou seja, de segunda a sexta. Há relatos de que alguns sequer cumprem três dias de trabalho presencial por semana. Enquanto isso, problemas se avolumam nas pastas e muitas decisões que necessitam da mediação e assinatura do (a) titular são adiadas.
POVO É QUEM PAGA
O entrave pesa diretamente sobre a administração municipal e, principalmente, à população que paga os bons salários dos secretários. Mesmo diante de críticas internas e externas, alguns secretários mantêm-se na gestão dizendo pelos corredores que estão tranquilos com o resultado apresentado. Em tempo: a coluna não recebeu queixas em relação aos novos secretários que vêm de outras cidades e foram empossados há pouco, casos de Anderson Prado (Habitação) e João Carlos Viegas da Silva (DAE), que estão há menos de um mês nos cargos. Obviamente, espera-se deles o mesmo que ora se cobra dos outros.
Cargos e cargos....
Tem feito a alegria de uns e gerado dor de cabeça em outros os remanejamentos e nomeações de pessoas em cargos de segundo e terceiro escalões nos poderes Executivo e Legislativo. Pelas informações que dispomos, o critério de competência não parece ser o que prevalece. Por sinal, nem é levado em consideração em muitos casos, onde o interesse político impera absoluto. Vergonhoso!
Responsabilidade
É preciso que os responsáveis pelos poderes deem um basta nesse 'festival' ou, ao menos, estabeleçam critérios mais republicanos e justos para ocupação de cargos públicos, pagos com o dinheiro de todos os bauruenses. Há certas situações, como essas, que estão se 'normalizando', quando deveriam ser objeto de olhar crítico e depuração.
PRIMEIRA-DAMA
A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, estará em Bauru amanhã, para o acionamento das carretas do programa Caminhos da Capacitação. Será a partir das 8h45, na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. Quem faz o convite à população é o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Bauru.