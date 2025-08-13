Entrelinhas

Assumir uma secretaria municipal é uma tarefa complexa, que exige do titular, além de habilidade e conhecimentos, tempo para administrar as muitas demandas que se apresentam. Porém, na atual gestão municipal, alguns secretários que vêm de outras cidades têm sido alvos de reclamações, internas e externas, devido ao pouco tempo dedicado ao governo.

De acordo com queixas recebidas pela coluna, alguns não cumprem a jornada normal de uma semana, ou seja, de segunda a sexta. Há relatos de que alguns sequer cumprem três dias de trabalho presencial por semana. Enquanto isso, problemas se avolumam nas pastas e muitas decisões que necessitam da mediação e assinatura do (a) titular são adiadas.

POVO É QUEM PAGA

O entrave pesa diretamente sobre a administração municipal e, principalmente, à população que paga os bons salários dos secretários. Mesmo diante de críticas internas e externas, alguns secretários mantêm-se na gestão dizendo pelos corredores que estão tranquilos com o resultado apresentado. Em tempo: a coluna não recebeu queixas em relação aos novos secretários que vêm de outras cidades e foram empossados há pouco, casos de Anderson Prado (Habitação) e João Carlos Viegas da Silva (DAE), que estão há menos de um mês nos cargos. Obviamente, espera-se deles o mesmo que ora se cobra dos outros.