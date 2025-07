Parque de diversões é a novidade do aniversário de Bauru 

O aniversário de 129 anos de Bauru terá uma novidade especial. Em 2025, pela primeira vez, a festa no Recinto Mello Moraes contará com um parque de diversões, com brinquedos para crianças e adultos. Além disso, nesta sexta-feira (01), feriado de aniversário de Bauru, um lote de 5 mil ingressos solidários será disponibilizado ao público.

A cada 1 quilo de alimento não perecível, a pessoa receberá dois ingressos, com o limite por pessoa de até 3 quilos de alimento, ou seja, seis ingressos. Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. A troca dos alimentos pelos ingressos nesta sexta-feira terá início às 9h, e será encerrada assim que for esgotado o lote de 5 mil ingressos.

O parque vai funcionar nos mesmos dias do evento, nesta quinta-feira (31) das 18h às 22h, na sexta-feira (1) das 9h às 22h, e no sábado (2) das 10h às 22h. O ingresso terá o valor de R$ 15,00 por brinquedo, ou pacote promocional de R$ 50,00 para quatro brinquedos. Os brinquedos são do Riquinho Park, e entre as atrações estão o disco, kamikaze, surf, brocumela, barco, crazy, moto, fusca, trem, cama elástica, kid play, jipe, auto pista, e touro mecânico infantil e adulto.