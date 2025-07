Polícia identifica suspeito de atacar chefe com facão no trabalho

Iacanga - A Polícia Civil identificou suspeito de atacar seu chefe com golpes de facão, na tarde desta segunda-feira (29), em uma propriedade rural no bairro São Vicente, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru). A vítima sofreu ferimentos gravíssimos e permanece internada em um hospital em Bauru. Já o acusado fugiu e, apesar das diligências, não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

A vítima foi socorrida com lesões gravíssimas e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Iacanga, de onde foi transferida para o Hospital de Base (HB) de Bauru. O caso foi registrado pelo delegado Roberto Cabral Medeiros como tentativa de homicídio qualificado e as investigações prosseguem, por parte do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI), visando à localização do suspeito e do facão.