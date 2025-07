Incêndio destrói casas de comunidade na Z. Norte de Bauru; VÍDEO

Diversas casas foram completamente destruídas por um incêndio que se espalhou rapidamente, deixando um rastro de destruição e tristeza na tarde desta quarta-feira (30), em uma comunidade localizada na quadra 8 da rua Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, entre o Parque Roosevelt e o Jardim Andorfato, na zona Norte de Bauru.

Os moradores, que já possuíam pouco — apenas um teto e alguns eletrodomésticos e móveis — agora não têm mais nada. “Tudo virou cinzas”, resumiu um dos moradores, que não tinha condições de dar depoimento e preferiu não se identificar. Além do prejuízo, afirmou apenas que ninguém se feriu.

Segundo apuração preliminar da reportagem com os munícipes, alguns falam em seis residências destruídas. Outros citam 13 pequenos imóveis. A Defesa Civil ainda fará uma avaliação da situação. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas a velocidade com que o fogo se espalhou, somada à ausência de espaçamento entre as casas, todas com dois ou três cômodos, favoreceu a propagação do incêndio.