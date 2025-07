Músicos do Regional do Tico-Tico se reúnem em homenagem a Inezita

No próximo domingo (3), o Centro Max Feffer, em Pardinho (SP), será palco de um momento histórico: um reencontro inédito dos músicos do Regional do Tico-Tico, que acompanharam por anos a cantora e apresentadora Inezita Barroso durante sua trajetória na televisão. A apresentação especial, gratuita e aberta ao público, integra a programação do tradicional Café & Viola e marca o encerramento oficial da exposição "Inezita Barroso: a voz da nossa terra", em cartaz no Museu Tião Carreiro desde março.

A formação contará com Joãozinho, Arnaldo, Valdir e André, músicos que conviveram de perto com Inezita e que reviverão, ao vivo, parte da memória afetiva de um dos maiores nomes da música caipira. "Eta programa que eu gosto!", como dizia a artista, será lembrado em cada acorde e em cada história que este reencontro promete evocar.

"Esses músicos acompanhavam não só a Inezita, mas todas as atrações do Programa Viola, Minha Viola. Eles não se encontram para tocar juntos desde que a Inezita faleceu, então esse é um reencontro inédito, bem especial", afirma Karoline Violeira, curadora do Museu Tião Carreiro.