'E aí, Colim?' reestreia hoje

Colim se refere a José Roberto Martins Segalla e João Jabbour. O primeiro é promotor de Justiça aposentado, engenheiro civil, professor universitário e está no quinto mandato como vereador. "Professor Segalla se pauta pela sabedoria e serenidade", completa Alexandre Colim. "Já João Jabbour é um dos jornalistas mais brilhantes do Interior do Estado de São Paulo. Há 32 anos trabalha no Jornal da Cidade e hoje é diretor de jornalismo. Eu chamo o Jabbour de mestre não por acaso. Ele é testemunha da história bauruense nos últimos 40 anos. Portanto, imagine a força desse primeiro episódio. Foi uma discussão apartidária, s, apenas uma análise profunda sobre o que Bauru quer pra um futuro ainda incerto ", analisa Colim.

A segunda temporada do podcast 'E aí, Colim?' recomeça com uma discussão muito aprofundada sobre Bauru nesta quarta (30). "Estrear dois dias antes do aniversário de 129 anos de Bauru não foi por acaso. Aqui é o nosso epicentro, portanto, nada mais justo do que começar fazendo uma reflexão bastante aprofundada sobre a cidade. Pra isso, convidamos duas mentes brilhantes", revela Alexandre Colim, apresentador do podcast.

A segunda temporada do "E aí, Colim" tem a parceria da TBR, umas das mais tradicionais produtoras do Interior de São Paulo. Willians Balan comanda uma equipe composta por jovens talentos. Eles são responsáveis por toda a tecnologia e gestão do site, canal no YouTube e redes sociais que serão abastecidas com os recortes. "Juntamos a minha experiência, a do Colim e somamos com essa moçada mais jovem. A mistura de experiência e juventude sempre deu certo", destaca Willians.

Quem é Colim?

Alexandre Colim tem mais de 24 anos de estrada no jornalismo. Começou no rádio, no comecinho dos anos 2000, e nunca mais largou o microfone. Logo de cara, vale dizer: ele é apaixonado por contar histórias. Colim, como prefere ser chamado, foi forjado nas ruas, no ritmo intenso do jornalismo diário. As histórias que viveu e contou ao longo da carreira ajudaram a moldar não só o profissional, mas também o ser humano. Por isso, não estranhe se ele se emocionar com um tema sensível ou se indignar com alguma injustiça, tudo isso pode acontecer no intervalo de poucos segundos. E é isso que o torna tão genuíno.