Chuvas de junho compensam déficits na bacia do rio Lençóis

O mês de junho de 2025 registrou um superávit pluviométrico na bacia do rio Lençóis que compensou, em 45,7%, os déficits do primeiro trimestre. Durante os 30 dias do mês, choveu, em média, 72% a mais que as cotas máximas do padrão histórico da bacia. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (28) pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL).

De acordo com o órgão, Agudos obteve o maior índice de chuvas da bacia hidrográfica em relação às cotas máximas históricas para junho, com 80% além do habitual, seguido por Borebi, onde choveu 53% a mais; Lençóis Paulista, com 52% de excedente; e São Manuel, com 48% além das cotas máximas históricas.

Os déficits registrados no primeiro trimestre deste ano chegaram a - 800 mm (negativos). Com o superávit de junho, os déficits de chuvas foram reduzidos para - 434 mm (negativos) no acumulado anual na área da bacia. Para efeito de comparação, de janeiro a abril de 2024, déficits foram de - 1.000 mm (negativos).