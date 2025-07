Vereadores querem endurecer lei de ferros-velhos após furtos

Com furtos de fios de cobre em alta e a atuação de ferros-velhos na mira de órgãos fiscalizadores, a Câmara de Bauru discutiu na quarta-feira (23) a necessidade de endurecer a legislação que regula o setor.

A audiência pública foi convocada pelo presidente da Casa, vereador Markinho Souza (MDB), e teve como foco a revisão da Lei Municipal nº 7.729/2023, que trata da comercialização e reciclagem de materiais metálicos.

Representantes da prefeitura, da Polícia Militar e de vereadores apontaram brechas no texto em vigor, principalmente no artigo 7º, que define sanções a quem descumpre as regras.