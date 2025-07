Vai na paz, professor Relvas

Um visionário, brincalhão, positivista no sentido real da palavra, sorridente, carismático, esbanjava sua alegria pelos corredores do Curso Preve-Objetivo, grandes papos nos intervalos de aulas, assuntos vários de política até futebol. Incentivava os alunos para um futuro melhor através dos estudos.

Perdi outro amigo, mais do que um professor, grande palestrante, confidente nas horas mais difíceis, admirável exemplo de pai.

Vai na Paz e espalhe seu saber aos amigos professores que já estão aí no andar de cima!

Uma passagem de luz e paz é o que deseja seu amigo de sempre, que não vai esquecer as conversas, as palestras, as aulas e os negócios.