Identificado suspeito de furtar creche para comprar drogas

Botucatu - Operação conjunta entre equipes do Setor de Investigação do 1.º Distrito Policial de Botucatu e Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na identificação e localização, na tarde desta segunda-feira (28), de um homem de 48 anos suspeito de furtar, no final da noite de sábado (26), um centro de educação infantil (CEI) localizado na região da Vila Ferroviária.

Na ocasião, um desconhecido invadiu o estabelecimento de ensino municipal após escalar um muro nos fundos e furtou duas mangueiras de jardim e uma escada de alumínio que estavam no pátio. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança.

Em depoimento, o investigado, identificado após investigações, alegou que é dependente químico e que cometeu o crime durante crise de abstinência para vender os produtos e conseguir dinheiro para comprar drogas. Ele ficou à disposição da Justiça.