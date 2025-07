Polícia Civil investiga casal que fez compras com cartão de idoso

Arealva - Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru) identificou um casal suspeito de se apropriar indevidamente do cartão de crédito de um idoso de 87 anos, patrão deles, e realizar, em um só dia, dez transações bancárias comprando alimentos e bebidas, com pagamentos por meio de aproximação.

Segundo a polícia, os suspeitos são caseiros no sítio da vítima e, aproveitando momento de descuido do patrão, pegaram o cartão bancário dele, que estava sobre o banco do passageiro de sua caminhonete, e fizeram compras em estabelecimentos em Bauru e em um restaurante em Arealva.

O idoso registrou um boletim de ocorrência (BO) na Delegacia de Arealva informando sobre o extravio do cartão e as transações indevidas e, após investigações, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) chegaram até os dois caseiros da propriedade rural.