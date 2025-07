Visitantes são flagradas com drogas no Complexo Penal de Bauru

A Polícia Penal do Estado de São Paulo barrou, no último sábado (26), duas mulheres que tentaram ingressar com entorpecentes no Centro de Progressão Penitenciária II "Dr. Eduardo de Oliveira", do Complexo Penal de Bauru. As suspeitas estavam inscritas no rol de visitas de sentenciados e foram identificadas durante o procedimento de revista com o uso do escâner corporal.

No primeiro caso, ao passar pelo equipamento, uma visitante apresentou imagem suspeita na altura da região pélvica. Questionada, confessou espontaneamente que portava substância ilícita e retirou do corpo um invólucro contendo cocaína.

No segundo caso, outra visitante também foi identificada com imagem suspeita pelo escâner corporal. Ela acabou confessando o ato ilegal e entregou um invólucro envolto em fita adesiva e plástico filme, contendo uma porção grande de maconha.