Vereadores reagem à possível concessão da água pelo governo

Pastor Bira (Podemos) abordou o assunto logo em seguida. Em duro discurso, o vereador que o DAE hoje emprega cerca de 800 pessoas e "se você multiplicar por três, [o equivalente] uma família enxuta, você vai encontrar em um contingente 2.500 cidadãos de Bauru que vivem por conta desta empresa [DAE]".

"Nietzsche diz que as pessoas não estão preocupadas com a verdade, mas com a conveniência. É muito interessante que, quando a gente toca nesse assunto [do uso do Fundo de Tratamento de Esgoto para obras do DAE], faz-se um silêncio sepulcral, um sonoro som de nada", criticou.

Bira ainda contestou o argumento de que a concessão vem para suprir uma tarefa que o DAE não consegue cumprir e, nesse sentido, disse que a mesma alegação valeria, então, a outros setores. "Que se universalize a Educação, a Saúde, porque todos os dias nós recebemos centenas de pedidos para vagas em escola e para operações, cirurgias, procedimentos".