No Brasil existe essa mania de qualquer novidade virar uma "febre", não só para consumo, mas também pelos excelentes Memes que o criativo povo brasileiro divulga nas redes sociais.

Confesso que já não me empolgo mais por essas "novidades", só que alguns memes, no momento sobre o Morango do Amor, me despertam a curiosidade, principalmente um que vi de uma abóbora no palito, carinhosamente apelidada de "Picanha do Amor". Me trouxe a lembrança aquela fala "infeliz" do nosso "amado" presidente dizendo que com ele, auto-proclamado Pai dos Pobres, o povo iria começar a fazer 5 refeições por dia e nos fins de semana "voltar" a fazer um churrasquinho com aquela Picanha coberta por uma "saudável" gordurinha.

Sabem qual a diferença entre nós, meros racionais de direita, e os "espertos" eleitores e admiradores da esquerda? Nós, "direitistas", nunca acreditamos em suas promessas, sempre fomos céticos que suas palavras eram eleitoreiras e para ele o "quanto pior é melhor".