Motociclista morre após atingir pedestre, cair e bater a cabeça

Segundo o registro policial, Luiz Gustavo Feliciano Esbegue conduzia uma Honda CG 125 Fan KS pela via quando um pedestre, de 23 anos, teria atravessado repentinamente a rua. Com o impacto, o pedestre fraturou uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Científica realizou perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo do motociclista foi sepultado nesta segunda-feira (28), às 17h, no Cemitério Jardim em Botucatu.