Pré-festa marca abertura do Celebra Bauru 129 anos

Na manhã desta segunda-feira (28), a AEAPS (Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru) promoveu um encontro especial no Bar Aeroclube, reunindo patrocinadores, apoiadores e parceiros do evento Celebra Bauru 129 anos, considerado a maior festa popular do município.

A confraternização marcou o início das comemorações e também foi uma forma de agradecimento a todos que contribuem para a realização do evento, que já é um sucesso mesmo antes de começar oficialmente. Entre os presentes estavam representantes de grandes marcas e instituições que acreditam na força do voluntariado, da cultura local e da solidariedade.

Durante o encontro, também foi reforçada a campanha de venda do tradicional valinho do Sanduíche Bauru, que custa apenas R$ 25,00 e pode ser adquirido com as instituições participantes. Toda a renda arrecadada será revertida para as entidades assistenciais da cidade, fortalecendo o compromisso com o impacto social e a transformação de vidas.