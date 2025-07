Em busca de alimento, onça-parda assusta em supermercado

Uma onça-parda (suçuarana) foi encontrada e, posteriormente, resgatada no estacionamento de um supermercado em Cafelândia (a 83 quilômetros de Bauru), na manhã desta segunda-feira (28), após assustar clientes e causar grande repercussão na cidade.

O episódio, além de atrair inúmeros curiosos, também gerou brincadeiras nas redes sociais, onde internautas comentaram que o felino teria "ido às compras". Outros disseram que o animal se cansou do “jogo do tigrinho” e resolveu seguir a nova onda do “morango do amor”. Brincadeiras à parte, ninguém se feriu com a aparição.

A suçuarana estava calma no estacionamento, possivelmente em busca de alimento ou abrigo, segundo apuração da página NovaTV.