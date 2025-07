"Brasil: Quem te ama não te USA". Com este slogan em forma de trocadilho, a esquerda bauruense fez uma tarde/noite de protesto neste sábado (26), no Bar do Genaro, na Vila Falcão.

Tratou-se de um ato contra o tarifaço de 50% do presidente norte-americano Donald Trump e pela soberania do Brasil.

O Bar do Genaro é um reduto tradicional da esquerda e centro-esquerda de Bauru.