Guto Vianni & Cristiano brilham no Tributo 'Boate Azul'

O evento Tributo Boate Azul com Guto Vianni & Cristiano foi realizado no sábado (27), no Alameda Hall, em Bauru, e foi um verdadeiro sucesso. A dupla subiu ao palco trazendo os grandes clássicos do sertanejo raiz, emocionando e encantando o público presente com interpretações marcantes e cheias de sentimento. A plateia cantou junto, se emocionou e aproveitou cada momento desse espetáculo que uniu tradição, boa música e uma atmosfera de pura conexão.