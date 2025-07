Acidente na estrada Agudos-Domélia mata touros e fere motorista

Agudos - O tombamento de um caminhão, na madrugada deste domingo (27), na estrada vicinal que liga Agudos (13 quilômetros de Bauru) ao Distrito de Domélia, resultou na morte de vários touros de uma companhia de rodeios que haviam participado de provas de montaria no último dia da Festa do Peão de Agudos. Apenas dois animais sobreviveram. O condutor do veículo sofreu ferimentos e segue internado.

O acidente ocorreu por volta das 3h. Por razões a serem esclarecidas, em um trecho de curva, o caminhão que transportava a boiada tombou após colidir em um barranco. O veículo ficou bastante destruído. Por meio de nota, a Cia de Rodeio LC Bulls informou que apenas dois touros da companhia sobreviveram.

"Nosso principal fundador da LC Bulls, José Teodoro, que dirigia o caminhão no momento do acidente, também sobreviveu e está internado em observação, mas não corre risco", cita no comunicado. "Hoje, enfrentamos uma das provas mais difíceis, mas temos fé de que Deus continua no controle de tudo".