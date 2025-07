Contagem regressiva: 129 de Bauru terá 3 dias de shows

O município de Bauru comemora 129 anos de emancipação política e administrativa no dia 1 de agosto, próxima sexta-feira, e para celebrar a data um grande evento será realizado nos 31 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, com entrada gratuita para a população. A festa de aniversário já é tradicional, e terá shows, festa do sanduíche Bauru, bolo e diversas atrações. A realização e organização é da Prefeitura de Bauru, com o apoio de diversos parceiros.

Entre as atrações, estão artistas como Gustavo Mioto, Rosa de Saron, Aline Barros e Alexandre Pires, e o espetáculo infantil Maria Clara e JP. A festa terá ainda espaço nos três dias para sete apresentações de artistas regionais, que foram selecionados pelo edital 'Cultura em Ação' e receberão cachê da Secretaria de Cultura, valorizando a música e a arte de Bauru. O evento tem ainda importância para a economia, com a presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas.

CELEBRA BAURU