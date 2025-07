CASA Beer & BBQ une defumados, autoatendimento e coworking

Com inauguração prevista para agosto, o restaurante CASA Beer & BBQ promete movimentar a cena gastronômica de Bauru. A iniciativa é comandada pelos empresários Chico Novelli, Danilo Neves, Leandro Santos e Alexandre Belorio. O projeto reúne churrasco de inspiração texana, cervejas artesanais e um ambiente pensado para encontros e negócios.

Instalado em frente ao Indiana Chopp, no Jardim Estoril, o CASA nasce da união entre a experiência dos sócios com o american barbecue e o desejo de criar um ponto de encontro acolhedor, com atendimento informal e atmosfera familiar.

O cardápio traz cortes nobres, como picanha, ancho, denver e o brisket (peito bovino defumado por até 16h). As carnes serão preparadas em pit smokers - equipamentos usados para cocção lenta com fumaça - em processo conhecido como low and slow. Entre os destaques estão também o cupim e os steaks feitos na hora.