Dois homens morrem na queda de ultraleve na zona rural de Bariri

Bariri - A queda de um ultraleve na zona rural de Bariri (56 quilômetros de Bauru), seguida de um incêndio, causou a morte de dois homens, na tarde deste sábado (26). Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o local de onde o equipamento decolou voo, e nem sobre a identidade das vítimas.

A reportagem apurou que a queda ocorreu por volta das 14h, na região do bairro dos Alves, que fica às margens da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram os óbitos dos dois ocupantes do ultraleve no local.