Esquerda precisa se unir em prol da soberania nacional

Um residente americano que pensa ser dono do mundo, resolveu, simplesmente, em prol de um apoio escancarado ao antecessor do atual presidente do Brasil, penalizar o nosso povo com uma superlativa taxação das operações comerciais Brasil X EUA. Pode?

Vejamos, o momento, é agora, não pode ser depois, tem que ser já, o palco de horror que se apresenta exige esforço de teatro operacional, como se fosse (ou é) uma guerra comercial. Atores de extrema direita são encorajados pela posição antidemocrática de Trump, desenhando um ataque duro, de afinco mundial, sobrepujando as descabidas ideias de uma mente egóica e oportunista, do patriota Jair. O chamado é para que forças de esquerda, populares, democráticas, comprometidas com a nação brasileira e o estado de Direito, venham se apresentar, em tempo do descalabro não se fazer presente. Blocos além de nossas fronteiras também estão em ponto de mira pela medida anunciada, Merco Sul e Bric's perdem forças, sem contar a defesa da causa palestina.

Trump quer anistia para baderneiros do 08 de janeiro, aqueles que atacaram o país e as instituições brasileiras com atos e gestos concretos? Donos de uma ação, que de política não tem nada, mas possui evidências e vestígios, escancarando a pluralidade que a prova exige, marcando imensuravelmente um atropelo como um estouro de boiada, sem organização legal, diálogo inexistente com propagada ausência do Messias, que estava respirando ares de rincão distante de onde deveria estar. Corajoso este Sr. Bolsonaro! E agora?