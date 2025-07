Piratininga: 'Dia da Padroeira' terá caminhada

A programação do "Dia da Padroeira Santa Maria de Piratininga" inclui missas, quermesses, leilões e caminhada da fé, neste domingo (27), às 7h, com saída da Igreja Matriz. Neste sábado (26), haverá quermesse após missa das 18h, celebrada pelo pároco Enedir Gonçalves Moreira. No domingo, o local terá praça de alimentação e leilões de gado. As missas serão às 19h, 20h e 22h. Na segunda (28), às 19h30, ocorre a Noite das Famílias, com música e participação do diácono Nelsinho Corrêa e esposa Márcia Corrêa, missionários da comunidade Canção Nova. Na terça (29), haverá exposição do Santíssimo Sacramento das 8h às 12h, encontro das famílias às 14h30 e missa às 19h30.