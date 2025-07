Horta comunitária em Bocaina passa a contar com acessibilidade

De acordo com Guica, os caminhos de terra que contornam os 70 canteiros da horta comunitária são planos e têm aproximadamente um metro de largura. Por eles, também podem circular pessoas com bicicletas. "Tudo o que é produzido lá é oferecido gratuitamente para a população", conta.E o desafio criado pelo aposentado há vários anos continua. "Além de pegar verduras de graça, as pessoas têm a oportunidade de ganhar dinheiro", diz. Para cada matinho encontrado, ele paga R$ 5,00, valor que sobe para R$ 10,00 se o "sortudo" achar uma tiririca (tipo de planta invasora).

Horta comunitária mantida há 13 anos pelo aposentado Antônio Guica de Souza Júnior, 78 anos, ao lado da Santa Casa de Bocaina (69 quilômetros de Bauru), agora conta com acessibilidade. A novidade permite que cadeirantes, e até mães com carrinhos de bebê, possam ir até o local diariamente, das 9h às 13h, para retirar hortaliças de graça.

Guica, que também é topiarista e, hoje, ocupa o cargo de vereador, ficou conhecido por manter o Jardim da Fama no Centro de Bocaina, com rostos de personalidades famosas. Ele também atuou no rádio e, há alguns anos, se dedica ao cultivo de hortas comunitárias, inovando com canteiros em formatos de coração e até de túmulos, como forma de retratar o drama das vítimas da Covid.