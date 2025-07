Potunduva: dois dias de Festival Nordestino

Neste final de semana, o aniversário de 90 anos do Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), será celebrado com muito forró e arrasta-pé durante o tradicional "Festival Nordestino" na Praça da Rodoviária, na rua Santa Maria, nº 20. O espaço terá praça de alimentação com pratos típicos da cultura nordestina, feira de artesanato e brinquedos infláveis.

Neste sábado (26), quem se apresenta é Rodrigo Cantarelli, às 20h30, seguido da banda Bicho de Pé, às 22h. No domingo (27), a festa será aberta às 15h, com personagens infantis e brinquedos infláveis. Às 19h, Gilton Forrozeiro sobe ao palco, seguido do Bonde do Forró, às 21h30.